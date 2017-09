El Ghernati a eu un flirt avec l'ADQ

Entre son bénévolat pour Sam Hamad à l'élection de mars 2007 et le moment où elle a été embauchée au bureau du député en avril 2008, Mme El Ghernati a siégé pendant cinq mois sur l'exécutif du défunt parti de Mario Dumont de cette même circonscription.

D'anciens adéquistes qui l'ont côtoyée à cette époque n'hésitent pas à parler d'infiltration ou même d'espionnage de la part de celle qui a été le bras droit de Sam Hamad pendant neuf ans. Si elle admet son incartade de l'époque après avoir été confrontée à ce sujet par Le Soleil, la principale intéressée nie farouchement avoir été mandatée pour subtiliser des informations à une époque où l'ADQ avait le vent dans les voiles.

Accès aux stratégies

C'est l'une des militantes adéquistes qui siégeait sur l'exécutif de Louis-Hébert qui a découvert par hasard le pot aux roses. La dame, qui ne souhaite pas être identifiée, raconte qu'une connaissance libérale également très impliquée dans les organisations bénévoles à Cap-Rouge lui a rapporté avoir vu Mme El Ghernati lors d'une activité de l'équipe de Sam Hamad en 2007 et ce, sachant que celle-ci s'était jointe à l'ADQ en septembre. Un procès-verbal daté du 23 de ce mois et consulté par Le Soleil fait foi de sa présence.

«J'ai trouvé ça vraiment effrayant. Je me suis immédiatement dit qu'elle venait chercher des informations pour les transmettre à Sam Hamad. Elle avait accès à tout parce qu'aux réunions, on parlait de stratégies et de recrutement», relate cette personne qui a informé les autres membres de l'exécutif.

Mais il s'est écoulé un certain temps avant que ceux-ci ne réagissent puisque ce n'est que le 23 février 2008 que la démission de Mme El Ghernati est communiquée aux membres. Celle-ci aurait décidé de quitter après avoir été confrontée par le président.

«Abattre Sam Hamad»

Un autre membre de l'exécutif, qui préfère également demeurer anonyme, se rappelle avoir été «sous le choc» en apprenant la nouvelle de la double affiliation politique de la Marocaine d'origine. Comme sa collègue, il se souvient très bien des mots prononcés par Ihsanne El Ghernati lors de sa première présence à l'exécutif. «Il faut abattre Sam Hamad», aurait dit la protégée du député libéral. «Ça m'avait surpris, ce n'était pas dans notre esprit de travail», fait-il valoir.

«C'est notre Watergate Louis-Hébert, on avait notre espion!» illustre l'homme qui dépeint Mme El Ghernati comme une «bénévole extraordinaire» qui voulait s'acquitter de nombreuses tâches.

En rétrospective, il croit désormais que c'était pour mieux saboter le parti «ennemi» qu'elle avait joint l'ADQ. «On s'est fait avoir comme des enfants d'écoles», résume-t-il aujourd'hui.

Lorsque questionnée lundi sur son expérience politique passée, Ihsanne El Ghernati a évoqué son travail auprès du député fédéral conservateur Luc Harvey en 2006, une information qui apparaît dans un communiqué du PLQ daté du 11 septembre 2011. Lorsque Le Soleil lui a demandé si elle s'était engagée auprès d'autres partis, la candidate libérale a admis avoir aidé l'ex-députée caquiste de Charlesbourg, Catherine Morissette, «deux dimanches» parce que c'était une amie personnelle. Mais elle n'a pas mentionné son passage à l'ADQ dans Louis-Hébert.

Sur la défensive

Confrontée, Mme El Gernati a finalement reconnu ses cinq mois d'implication, ajoutant qu'à l'époque elle n'a été que bénévole pour le député libéral pendant sa campagne de 2007 et que jamais elle n'a siégé sur l'exécutif du PLQ avant d'être embauchée en avril 2008.

«Jamais de la vie j'ai parlé d'abattre Sam Hamad», a-t-elle par ailleurs nié. Selon elle, sa courte relation avec l'ADQ n'était pas incompatible avec celle de longue date du PLQ. «C'était deux partis fédéralistes», a souligné Ihsanne El Ghernati qui jure par ailleurs que ses patrons de l'époque, dont le député lui-même, étaient au courant de son flirt. Elle n'a cependant pas pu dire si c'était le cas de l'équipe actuelle.

Mme El Ghernati a été choisie comme la candidate libérale après le désistement d'Éric Tétrault, qui avait de son côté eu des discussions pour se présenter avec la CAQ. Au parti de François Legault, l'aspirante caquiste, Geneviève Guilbault, a été membre du PLQ jusqu'en 2016 et a même travaillé dix ans plus tôt au bureau du ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis.

Le candidat péquiste n'est pas en reste : Normand Beauregard a reconnu la semaine dernière avoir été membre de Québec solidaire jusqu'à quelques jours avant l'annonce de sa candidature officielle auprès du chef Jean-François Lisée.

Le scrutin aura lieu le 2 octobre.