Labeaume d'attaque pour plusieurs autres mandats

(Québec) Le maire de Québec prévient ses adversaires : il ne faut pas déduire trop vite que le mandat qu'il sollicite sera le dernier. Régis Labeaume tient mordicus à doter Québec d'un réseau de transport collectif structurant et il entend rester en poste aussi longtemps qu'il le faudra pour atteindre son but.

«Mon objectif, c'est de ne pas quitter la politique sans avoir réglé le système de mobilité structurant à Québec. Si c'est pas fait dans quatre ans, vous allez me revoir, c'est certain. Et même si c'est fait, vous pourriez me revoir quand même», a déclaré M. Labeaume, lundi matin, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Québec.

«Pour ceux qui pensent que c'est mon dernier mandat, je vous dirai : "Faites ben attention". Moi je ne suis pas convaincu du tout, du tout, du tout. Je suis assez heureux dans cette job-là», a-t-il ajouté un peu plus tard.

Dans le dernier droit avant le lancement officiel de la campagne électorale, le maire tenait à faire un bilan des récentes consultations sur la mobilité durable, mais s'est trouvé à redire après des semaines passées sur ce thème.

Contrairement à son habitude, il a lu d'un trait un long texte rédigé à l'avance, dont il n'a à peu près pas dérogé. Il a répété qu'il percevait un consensus en faveur d'un système de transport en commun structurant, qu'il fallait se donner du temps pour le planifier sans toutefois passer à côté du financement disponible au fédéral et au provincial.

«Notre travail est d'assurer la planification cohérente et durable des déplacements pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas une promesse, mais bien une obligation que j'entends remplir pour le bénéfice de notre collectivité. Avec toute mon équipe, je m'y engage solennellement», a-t-il conclu.

Une question plus politique a été posée au président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Rémy Normand. Le président de Démocratie Québec, Denis L'Anglais, se présente contre lui dans le district Le Plateau et l'accuse de ne pas avoir été assez «proactif» dans les dossiers liés au transport.

«On ne répond pas aux adversaires politiques», s'est empêché de répondre le maire Labeaume avant que M. Normand ne prenne la parole. «C'est vrai qu'on ne répond pas à nos adversaires. On fera notre propre bilan dans quelques jours et on aura l'occasion d'exprimer tout ce qui a été fait au RTC», a finalement répondu le principal intéressé.