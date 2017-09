Inversion de voies sur le pont Laporte: vision à court terme dit Lehouillier

«À court terme, oui, on est d'accord qu'il y a moyen d'améliorer la situation, mais ça n'a strictement rien à avoir avec le troisième lien», a commenté M. Lehouillier lundi matin en marge d'un point de presse. Il réagissait à l'étude dévoilée par la Ville de Québec vendredi, qui calcule qu'environ 30% des automobilistes qui franchissent les ponts tous les jours seraient susceptibles d'emprunter un troisième lien situé dans l'est.

Le maire de Québec Régis Labeaume évalue qu'investir des milliards de dollars dans une telle construction avantagerait seulement une minorité de personnes.

Pour M. Lehouillier toutefois, cette étude de la Ville de Québec repose sur des «données désuètes», qui datent de 2011, en plus de ne pas tenir compte du camionnage. Rappelons que la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA), a elle aussi rendu publique une étude il y a quelques mois, qui favorisait la construction d'un troisième lien, à partir des mêmes données provenant du ministère des Transports.

«Les petites études comme on fait, que ce soit TREMCA ou Ville de Québec, on part des mêmes données, on part de la même bouillabaisse de chiffres, alors c'est désuet et il faut se projeter dans l'avenir», évalue M. Lehouillier.

C'est pourquoi lui et les maires de Chaudière-Appalaches pressent le ministère des Transports d'arriver avec un échéancier précis sur le boulot qui sera accompli par le bureau de projet du troisième lien, qui a commencé à travailler cet été.

Pour M. Lehouillier, la construction d'un troisième lien est un «projet d'avenir», qui pourrait faire changer le comportement des usagers de la route et même leur lieu de résidence. «Le développement, dans la grande région de Québec et Lévis, c'est un développement qui doit être propulsé et qui va se poursuivre.»