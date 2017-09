Avis d'ébullition d'eau à Saint-Nicolas

Le bris s'est produit dimanche à l'intersection de la rue de l'Orée et de la route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. L'équipe des travaux publics a effectué la réparation au cours de la nuit.

À titre préventif, un avis d'ébullition d'une minute est émis pour les 72 prochaines heures dans les secteurs suivants: route Marie-Victorin (à partir du 1382 jusqu'au 1590); au nord de la route Marie-Victorin; rues Fréchette, André-Bergeron, de la Chapelle, Paul-Étienne-Olivier, Marguerite-Demers, de Saint-Nicolas, le Picart, Baronet, du Moulin-Ross, Ernest-Fournier, du Crépuscule; au sud de la route Marie-Victorin; rue de la Sommière.

L'eau doit être bouillie pour la préparation des breuvages, jus, boissons chaudes, biberons et aliments pour bébé; lavage des fruits et légumes qui seront consommés crus et la préparation des plats et aliments à cuire; la fabrication de glaçons; le brossage des dents et le rinçage de la bouche.