Élections municipales: un adversaire de taille pour le président du RTC

L'avocat bien connu, spécialisé en droit de l'immigration, n'a pas caché sa hâte de débattre avec son adversaire des enjeux du district du Plateau dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, notamment en matière de mobilité durable. «Il aurait dû être proactif [à titre de président du RTC], mais on le sentait à la remorque de décisions qui se prenaient dans le bureau du maire sortant», a lancé M. L'Anglais, dimanche, lors de l'annonce de sa candidature par la chef du parti, Anne Guérette, seulement quatre jours après qu'il eut annoncé quitter la présidence de Démocratie Québec.

La candidature de Me L'Anglais en est une de taille. Depuis 10 ans, il a été tour à tour commissaire à l'immigration à la Ville de Québec, chargé de mission pour les Fêtes du 400e, et adjoint à la direction générale de la Commission Bastarache sur la nomination des juges.

Pour lui, le district du Plateau, délimité au sud par le boulevard Laurier et borné à l'est et à l'ouest par les autoroutes Robert-Bourassa et Duplessis, «cristallise» tous les enjeux majeurs de la Ville pour les années à venir. «[Le développement] est pensé en terme de circulation automobile et non pour les piétons et les cyclistes. Il faut lui redonner une dimension humaine», lance-t-il, faisant notamment allusion au développement effréné des promoteurs, dont le projet du Phare du Groupe Cominar.

Le candidat rappelle aussi que le district est habité par plusieurs groupes culturels issus de l'immigration. À ce propos, il dit vouloir changer «les comportements et les attitudes» pour que les membres de ces communautés soient mieux respectés. L'actualité récente, dont l'incendie criminel de l'automobile du président du Centre culturel islamique de Québec, l'encourage à vouloir prôner un «vivre-ensemble exemplaire».

Démocratie Québec a aussi présenté son candidat dans Loretteville-Les Châtels, Louis-Philippe Boudreault, qualifié comme un membre de la relève de Démocratie Québec.

Avec ces deux autres noms, le parti porte à 13 le nombre de candidats. Mme Guérette a dit garder espoir de recruter huit autres candidats pour que son parti représente chacun des 21 districts de la ville.

Plus de détails à venir...