Jean-Guy Talbot impressionné par la place Jean-Béliveau

Relevant d'ennuis de santé qui auraient pu lui coûter la vie au début d'août, l'ancien défenseur du Canadien affichait samedi une forme resplendissante au moment de rendre hommage à «son bon ami» Jean Béliveau, qu'il a rencontré alors qu'ils évoluaient tous les deux pour les As de Québec, en 1952-1953.

«C'était très important pour moi d'être ici aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a quelque chose pour un ancien joueur, ça me fait plaisir de participer, même si je reviens de l'hôpital, où j'ai été pendant un mois et demi. Je suis sorti il y a un mois et je file bien, alors je ne voulais pas manquer ça», a raconté le Trifluvien de 85 ans, qui s'est admirablement bien relevé d'une hémorragie interne survenue à la suite d'une intervention aux artères du coeur, le 27 juillet.

Après leur seule saison ensemble à Québec, Jean Béliveau et Jean-Guy Talbot s'étaient retrouvés trois saisons plus tard dans l'uniforme du Canadien, avec qui ils ont remporté cinq Coupes Stanley consécutives entre 1956 et 1960. En tout, ils auront été coéquipiers pendant 12 ans à Montréal. Les anecdotes du temps ne manquent pas!

«Je garde juste des bons souvenirs de lui. Je me souviens que lorsque j'ai commencé avec le Canadien, on prenait le train pour aller jouer à Detroit. C'était des anciens trains où l'on s'assoyait l'un devant l'autre. Jean était assis en avant et moi, j'étais assis de l'autre bord. Comme on ne pouvait rien manger, nos femmes nous faisaient des sandwichs et on s'échangeait les sandwichs, Jean et moi!» a-t-il relaté, non sans humour.