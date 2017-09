Couronné de succès, Saint-Roch Expérience teste l'international

(Québec) Après une première présentation à succès, Saint-Roch Expérience a relevé la barre cette année, alors que l'organisation se réjouit que les ajustements apportés à la formule de l'événement qui combine musique, arts et gastronomie fonctionnent bien.

L'un des plus gros défis que devaient surmonter les organisateurs, cette année, aura été de fusionner la musique et la bouffe, a expliqué le directeur à la programmation chez 3E, Louis Bellavance. «Il fallait que les deux se vivent dans le même élan. Et il fallait que dans le même élan, la personne rentre dans un lieu de diffusion», a-t-il illustré.