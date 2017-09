Jean Béliveau «aurait été heureux»

Faisant partie de la dizaine de dignitaires présents à la cérémonie, Mme Béliveau a qualifié de «réel honneur» l'hommage rendu au légendaire hockeyeur, ancienne vedette des As de Québec, avec l'aménagement de cette place publique où trône l'oeuvre de Cooke-Sasseville, La Rencontre.

«C'est vraiment magnifique. Mon mari aurait été très touché de voir ce grand espace public, si soigneusement aménagé, nommé en son honneur. Québec est l'endroit où la carrière de mon mari a débuté. C'est aussi ici que nous nous sommes rencontrés», a-t-elle rappelé, évoquant avec humour le «blind date» à l'origine de leur longue histoire d'amour.

Accompagnée de sa fille Hélène, Élise Couture a affirmé que, même si le couple avait passé la majorité de sa vie à Montréal, il était toujours resté attaché à Québec, au Colisée et à ses environs.

«Parce que c'est ici que tout a commencé. C'est un endroit rempli de précieux souvenirs. Des souvenirs de notre jeunesse. [...] J'espère maintenant que les citoyens d'ici et d'ailleurs en profiteront été comme hiver», a-t-elle poursuivi.

Mme Béliveau a en outre procédé, avec le maire Régis Labeaume, au dévoilement de la plaque commémorative de la place Jean-Béliveau, située à l'entrée du sous-bois, où son mari est décrit comme faisant partie des plus «grands capitaines de l'histoire du hockey».

«Ça me fait chaud au coeur de voir ça. C'est tellement bien fait. Tout est bien fait. Tout ce que j'ai vu, ça me touche. [...] [Jean] aurait été heureux de voir ça. J'en suis sûre. Ça l'aurait touché beaucoup, comme ça m'a touchée moi aussi. Lui encore plus. J'espère que d'en haut, il voit tout ça.»

Jeux d'eau et plus

Aménagée par une équipe interne de la Ville de Québec, la place Jean-Béliveau a notamment été dotée de jeux d'eau, une contribution de 719 000 $ d'Hydro-Québec, par l'entremise de son programme de mise en valeur intégrée. L'espace public sera encore bonifié au cours des prochaines années, avec l'ajout d'ameublement mobile, de verdure et d'une patinoire.

«Ce qu'on veut ici, c'est que ce soit une place de rencontres. Notre objectif en créant cette place publique extérieure est de redonner à cet espace central le rôle qu'il jouait auparavant pour les citoyens de Québec. Il faut voir que jadis, ici, il y avait énormément d'action. [...] Là, autant c'était désert il y a quatre ou cinq ans, autant ça va redevenir animé. Ça va devenir un lieu central pour Québec», a promis Régis Labeaume.

Le maire de Québec a soutenu que la place Jean-Béliveau avait été pourvue de tous les services (électricité, électronique, eau), ce qui lui permettra de recevoir tous types d'événements.

«Ici, normalement, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas de spectacles qu'on ne peut pas organiser ici. [...] Il n'y a rien auquel on n'a pas pensé.»

L'aménagement de la place Jean-Béliveau a été réalisé au coût de 10 millions $, partagés à parts égales entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, cette dernière contribution puisée à même le budget inutilisé pour la construction de l'amphithéâtre.