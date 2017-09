(Québec) Et de neuf pour les Passages insolites, qui inaugureront samedi leur neuvième installation, Blitz!, ancrée depuis peu dans la ruelle située entre le 70 et le 74, rue Saint-Paul, dans le Vieux-Port de Québec.

Faite de bois contreplaqué, la création éphémère est l'oeuvre d'un collectif d'architectes de Montpellier, en France, et des artistes de Québec Karole Biron et José Luis Torres. Les artistes ont eu une semaine pour échanger, concevoir et installer leur oeuvre.

«La volonté, indique l'architecte français Thomas Dalby, était vraiment de faire redécouvrir une ruelle qui est peu fréquentée», soit celle située tout juste en face du restaurant SSS. «Un espace public qui n'est pas forcément observé par le grand public. Pour cela, on voulait créer une sorte de tourbillon pour emporter le visiteur au travers de multiples éléments en bois.»

L'oeuvre sera officiellement inaugurée samedi soir, à 19h, à l'occasion de la Nuit des galeries.