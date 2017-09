Démocratie Québec confiant de présenter un candidat dans chacun des districts

Avec seulement 11 candidats annoncés en plus de la chef Anne Guérette, le parti tire de l'arrière sur Québec 21, qui en a 17, et Équipe Labeaume, qui a déjà des candidats dans tous les districts sauf un, où se présente l'indépendant Yvon Bussières.

«Nous avons confiance de compléter l'équipe, mais ce n'est pas facile pour personne avec la force du maire, qui est encore haut dans les sondages. Mais on sent un mouvement de changement, de dénonciation. On n'est plus seuls dans l'aventure, on est un mouvement. Il y a eu la vague orange, la vague bleue, la vague rouge... On est de plus en plus à vouloir changer les choses», a déclaré Anne Guérette au cocktail de financement de son parti qui a attiré plus d'une centaine de personnes jeudi.