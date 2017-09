Encore plus de ruelles vertes en 2018

(Québec) Étant donné le succès de son projet pilote de l'été, Nature Québec répétera son programme de verdissement communautaire des ruelles de la capitale l'an prochain. En plus, l'organisme sera mandaté par la Ville pour épauler les riverains qui voudraient obtenir une subvention afin de réaliser un réaménagement de plus grande envergure.

Cet été, quatre ruelles de Limoilou ont été revampées dans le cadre du projet À vos ruelles vertes de Nature Québec. Les interventions visaient surtout à égayer les lieux tout en limitant la circulation automobile pour la sécurité. Il y a eu plantation d'arbres, installation de bancs, quelques coups de peinture... De petites touches simples.

«Ça a tellement bien marché qu'on va continuer», annonce le coordonnateur du programme, Cyril Frazao. «On va sélectionner quatre nouvelles ruelles pour l'année prochaine.»

Ne téléphonez pas tout de suite. Pour l'instant, son équipe s'affaire à bien ficeler les projets 2017 pour assurer leur survie, notamment en créant un comité de citoyens pour gérer la suite.

Après, au cours de l'hiver, Nature Québec lancera un appel à tous pour recevoir les candidatures. Et Cyril Frazao espère en recevoir d'autres quartiers : «Il y en aura certainement dans Limoilou, mais on va approcher aussi les citoyens dans Lairet et Vanier.

Encore une fois, les gagnants recevront un accompagnement pour se regrouper et embellir leur ruelle.

Pour les riverains qui voudraient offrir une cure plus intensive à leur ruelle, il sera également possible de recevoir l'appui de Nature Québec. Celui-ci offre une généreuse subvention qui permet de réaliser un aménagement paysager plus imposant. Mais il faudra préalablement faire une demande à la Ville de Québec en vertu du programme de revitalisation des ruelles de l'arrondissement de La Cité-Limoilou. Si le dossier est accepté, la Ville le transmettra à Nature Québec.

Acceptabilité sociale

Une des conditions du succès d'une telle entreprise sera d'embarquer les voisins de toute la ruelle dans l'aventure, avertit Marc Jeannotte, de Votepour.ca. Il a été embauché par la Ville pour réaliser un projet-vitrine à côté de l'école Saint-Fidèle. Celui-ci pourra inspirer d'autres citoyens.

Son constat : les gens se côtoient, mais ne se connaissent pas! Le premier défi est donc de présenter le projet de revitalisation à tous. Et d'essayer de les motiver à s'impliquer pour que le plan final convienne au plus grand nombre, même aux récalcitrants. «C'est ce qui assure la pérennité du projet.»

Jeudi, un 5 à 7 était d'ailleurs organisé dans la ruelle Saint-Fidèle. Une façon de fédérer et de maintenir l'intérêt. Parce qu'il a fallu tout l'été pour réussir à regrouper et motiver les troupes. Puis à faire quelques tests d'aménagement afin d'évaluer leurs impacts... et découvrir ceux qui ne sont pas contents afin d'intégrer leurs opinions.

Ainsi, note M. Jeannotte, le plan de réalisation du réaménagement final pourra être adapté en fonction des commentaires et sera plus aisément accepté.