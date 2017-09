3 idées de sorties pour la fin de semaine

Camille B. Vincent

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil Suivre @camillebvincent (Québec) Un mini-FEQ comme promis

Agrandir Gabrielle Shonk se produira aux côtés de Koriass, Karim Ouellet et plusieurs autes samedi soir à l'Impérial Photothèque Le Soleil, Erick Labbé

Dès la fin du premier Saint-Roch Expérience, en 2016, les organisateurs parlaient d'un mini-Festival d'été de Québec, qui pourrait prendre forme dès l'année suivante. Maintenant qu'on y est, force est d'admettre que la deuxième mouture de Saint-Roch Expérience prend effectivement des airs de FEQ... Principalement grâce à son offre musicale impressionnante, qui réunira 16 groupes ou artistes dans des lieux inusités du quartier. Gab Paquet au Deux22, Laurence Castera à l'Intermarché (!), Caravane à la place Jacques-Cartier, Anatole à l'Exoshop, Ego Death dans l'édifice CSQ... Inusités, que je vous disais. L'expérience musicale saint-rochienne culminera par un spectacle gratuit réunissant notamment Koriass, Karim Ouellet, Tire le Coyote, Pascale Picard et Gabrielle Shonk à l'Impérial. Et toute la journée de samedi, la rue Saint-Joseph sera envahie par plus de 40 restaurateurs et artisans entre les rues de la Couronne et Caron. Samedi de 14h à 23h sur la rue Saint-Joseph Est Info: saintrochexperience.com ***

Mon bonheur du dimanche

Agrandir Le marché public de Limoilou en était à sa quatrième présentation cette année. Photothèque Le Soleil, Yan Doublet

Ce fut mon bonheur du dimanche pendant tout l'été. Me rendre à pied au Marché public de Limoilou pour y faire mes emplettes de la semaine, et y découvrir de nouveaux producteurs à chaque visite. Et le mot «bonheur» n'est pas exagéré. Parce que le plaisir de pouvoir se procurer des produits frais et d'ici à quelques minutes de chez soi à pied dans une ambiance conviviale et festive, je vous jure, ça a fait mon bonheur... et celui des quelque 2900 personnes présentes sur la 3e Avenue chaque dimanche. Et même si le Marché a atteint un «plateau» d'achalandage cette année lors de sa quatrième présentation, mentionne le président de l'événement, Olivier Tremblay, pas question d'en changer la formule. Pour sa dernière semaine d'activité, le Marché public de Limoilou sera combiné au nouvel événement Limoilou en famille, destiné avant tout aux enfants de 13 ans et moins. Parents, pas nécessaires de s'abstenir, mais sachez que vos enfants ne voudront plus quitter les lieux! Marché public de Limoilou: dimanche de 11h à 15h sur la 3e Avenue, entre la 8e et la 9e rue Info: marchelimoilou.com Limoilou en famille: dimanche de 10h à 16h sur la 3e Avenue, entre la 9e et la 11e rue Info: bit.ly/2vUvHiS ***

Les galeries d'art en fête

Agrandir La Nuit des galeries envahira le Vieux-Port, Place Royale et le quartier Petit Champlain samedi. Fournie par Brouillard