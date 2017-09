Marchand contre Guérette dans Cap-aux-Diamants

M. Marchand a donné rendez-vous jeudi matin aux journalistes sur la Place de Bordeaux, devant la Taverne Belley, rue Saint-Paul.

Lors de l'annonce de sa décision, prise après moult hésitations, il a prédit la réélection haut la main du maire sortant, Régis Labeaume, et de la quasi-totalité de son équipe. D'où sa motivation à se présenter au poste de conseiller municipal dans son quartier du Vieux-Québec pour «faire contrepoids» à l'administration en place.

Jusqu'à tout récemment, l'avocat avait toujours dit viser la mairie et rien que la mairie. Il fera la lutte à Jean Rousseau, colistier d'Anne Guérette, et à Maude Rusk, une collaboratrice du maire qui fait le saut en politique active. M. Marchand ne craint pas la division du vote. «Actuellement, si je ne me présente pas, je suis convaincu que ça pourrait être un candidat d'Équipe Labeaume qui gagne les élections, même dans le Vieux-Québec», dit-il.

Plus de détails à venir...