Un «Expedia» de la mobilité en développement à Québec

(Québec) Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) se met au travail pour développer un «Expedia» de la mobilité pour l'agglomération de Québec. Les contours en seront dessinés d'ici deux ans et dévoilés en même temps que la prochaine version du réseau structurant de transport collectif sur laquelle planche aussi l'administration Labeaume.

Mardi, le président du RTC, Rémy Normand, est allé plus loin dans la présentation du concept de mobilité intégrée que son organisation veut importer à Québec. «Nous aurons un Expedia de la mobilité où le client achètera ses options sur la base d'un forfait ou à la carte», a-t-il résumé mardi, à la toute fin du Sommet international sur la mobilité qui se tenait au Centre de foires d'ExpoCité.

Avant de bâtir des forfaits, il faut toutefois développer une plateforme technologique qui déclinera toutes les offres de transport de l'agglomération de Québec - du bus au vélo en passant par le taxi et l'autopartage - et proposera des parcours sur mesure pouvant être réservés et payés en quelques clics.

Le téléphone intelligent est le premier support visé, mais le RTC veut également multiplier sur le terrain les bornes d'information qui permettent déjà d'accéder à son application Nomade temps réel.

«Le RTC compte faire appel au secteur privé puisqu'il ne peut à lui seul opérer toutes ces options, mais il peut à coup sûr tenir le rôle de la coordination de l'ensemble de celles-ci», a précisé M. Normand, convaincu qu'il revient au transporteur public de proposer un «guichet unique» aux citoyens.

Le maire Régis Labeaume a défendu un échéancier de deux ans pour jeter les bases de ce nouvel «algorithme» qui «révolutionnera» les transports à Québec. «Ceci dit, pour être bien honnête, l'intégration, ça se fait graduellement. Tu n'intègres pas tout le monde du jour au lendemain. C'est juste que la base de l'intégration, c'est la technologie. Le défi, c'est la technologie», a-t-il tempéré ensuite.

«Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Il y a probablement bien de la négo à faire. S'il y a des partenaires privés, publics, il y a des discussions à avoir avec tout le monde. Toutes les contraintes de la plateforme technologique, avec les passerelles, il faut que tout ça se parle l'un avec l'autre. Il y a déjà des choses qui ont été développées, il faut voir si ça s'applique à Québec», a renchéri M. Normand.

Deux ans, c'est le même temps que le maire Labeaume entend consacrer, s'il est réélu, à la conception d'un réseau structurant de transport en commun. Cet échéancier, il le qualifie de «raisonnable» et «même rapide» considérant ce qu'il entrevoit comme travail à abattre. «J'annonce aux petits magiciens que ce n'est pas possible de concocter un système sur le coin de la table en deux semaines», a-t-il martelé à quelques reprises.

Dans son discours public, M. Labeaume continue de se tenir loin du service rapide par bus (SRB), abandonné ce printemps après le retrait de la Ville de Lévis. «Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un plan. C'est un moyen comme d'autres moyens», a-t-il insisté mardi.

Répliquant à l'expert Jarrett Walker qui dénigrait les élargissements d'autoroutes menant vers un centre-ville, le maire de Québec a qualifié les interventions des dernières et des prochaines années sur Robert-Bourassa, Henri-IV et Laurentienne de «reconfigurations». «On reconfigure ces voies-là pour qu'elles soient plus facilement praticables», a-t-il dit, en référence aux réaménagements de bretelles... accompagnés d'ajouts de voies de circulation.

Le directeur général d'Accès transports viables et membre du plus récent comité consultatif sur la mobilité, Étienne Grandmont, qualifie d'«assez long» l'échéancier de deux ans auquel colle l'administration Labeaume. «Ça fait quand même trois consultations qu'on fait en dix ans. Il y a quand même eu beaucoup de jus de cerveau qui a été utilisé pour élaborer le meilleur service de transport en commun structurant pour Québec. On sait un peu qu'est-ce qu'on veut avoir», a-t-il commenté mardi.

Il s'est par ailleurs montré enthousiaste face au développement d'une plateforme technologique de mobilité intégrée. Selon lui, cela pourrait amener une tarification avantageuse pour les consommateurs.

Le candidat à la mairie Jean-François Gosselin est moins délicat. «C'est assez clair que le maire s'en va en campagne électorale en demandant un chèque en blanc. Il nous parle d'un projet structurant, il ne nous dit pas c'est quoi, il ne dit pas combien ça va coûter», a-t-il critiqué.

Du côté de Québec 21, le projet structurant, c'est un troisième lien routier Québec-Lévis, a répété M. Gosselin. «Il pourrait y avoir du transport en commun pour que les gens de Lévis puissent traverser», a-t-il souligné.

La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, a utilisé la même expression de «chèque en blanc» dans un communiqué de presse. «Après 10 ans d'inaction, de décisions précipitées, de reculs et plus de 15 millions d'argent public dépensé, la population est en droit de savoir quelle solution l'administration sortante propose afin de mettre fin à la congestion sans cesse grandissante. Les tergiversations et les valses-hésitations ont assez duré», a-t-elle déclaré.