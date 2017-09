Lévis: un premier parc à chiens en 2018

L'intention de la Ville de Lévis est de faire des investissements minimaux, en demandant la collaboration des utilisateurs. Ceux-ci devraient par exemple s'assurer du bon comportement de leur animal et du ramassage des excréments, dans un parc bien clôturé où leur animal de compagnie pourrait courir et s'amuser sans laisse.

De 10 chantiers prioritaires à 2

Le centre-ville de Lévis a un besoin «urgent» d'une nouvelle entrée sur l'autoroute 20, juge la Ville de Lévis, qui a adopté une résolution en ce sens lundi soir. La Ville met de la pression sur le ministère des Transports (MTQ) pour qu'un viaduc soit construit vis-à-vis de la rue Saint-Omer, qui sera bientôt prolongée à quatre voies jusqu'à l'autoroute. Le maire de Lévis souligne que 564 accidents ont été répertoriés entre 2012 et 2014 dans le seul échangeur qui mène au centre-ville de Lévis. À l'heure de pointe le matin, une file d'attente de huit kilomètres se crée en direction est, entre les ponts et la sortie 325. «Ça n'a plus d'allure, c'est excessivement dangereux», lance le maire Gilles Lehouillier. Celui qui avait présenté ses 10 chantiers prioritaires au MTQ il y a un peu moins d'un an réduit la liste à 2, soit le viaduc Saint-Omer et la transformation de la route 116 en boulevard urbain près des ponts à Saint-Nicolas.