Un expert américain propose de rebrasser le SRB

(Québec) Sommité mondiale de la mobilité, Jarrett Walker propose un service rapide par bus (SRB) «ouvert» pour Québec. Le nouveau réseau de voies réservées à construire desservirait prioritairement des parcours phares - plus fréquents, plus rapides et pouvant piquer une pointe en banlieue au besoin - mais accueillerait aussi des bus réguliers de façon à améliorer le service en périphérie.

Le consultant en mobilité originaire de Portland, en Oregon, est la tête d'affiche du Sommet international sur la mobilité organisé par la Ville et de Québec et le Réseau de transport de la Capitale (RTC). L'événement se tient au Centre de foires d'ExpoCité, lundi et mardi.

Invité à identifier sa préférence entre le tramway et le bus pour une ville comme Québec lors d'une table ronde, M. Walker a prévenu les planificateurs contre la tentation du rail à tout prix. Il s'est aussi montré sceptique face à un SRB roi et maître de sa plateforme comme celui de l'agglomération française de Metz présenté lundi, qui fonctionne comme un tramway et en a même l'apparence.

Le conférencier a plutôt opposé un SRB «ouvert», sur le modèle de ce qui existait à Ottawa avant que la capitale fédérale ne se convertisse au train léger.

Dans pareil réseau, les voies réservées construites en bordure ou au milieu de la route sont accessibles à tous les types de bus et non seulement aux parcours à très haut niveau de service qui en constituent le coeur. Au lieu de tous terminer leur course à un même point de correspondance, certains bus du SRB peuvent poursuivre leur route dans les banlieues où un service bonifié est justifié.

Invité par la presse écrite à préciser sa proposition, M. Walker a donné l'exemple de Beauport. Au lieu de faire tourner tous les véhicules affectés au SRB à la station D'Estimauville, certains pourraient offrir le service plus à l'est, sur les parcours les plus populaires, et épargner ainsi une correspondance à certains usagers.

«Je pense que c'est un concept qui a tendance à être sous-évalué. Je pense que la notion de SRB doit être développée commercialement («branded»), mais pas nécessairement avec de très jolis véhicules comme à Metz. (...) La flexibilité a une valeur. J'ai travaillé avec des villes qui ont été piégées car elles ont construit des SRB fermés et elles ont ensuite dû faire des choix très déplaisants» pour leurs réseaux, a expliqué celui qui est présenté comme la «rockstar» de la mobilité.

Dans la même optique de flexibilité, M. Walker croit que tous les SRB doivent être planifiés avec l'idée qu'il faudra peut-être passer au tramway un jour. «Vous voulez toujours construire ces choses avec la possibilité de convertir au rail», insiste-t-il.

L'expert s'est également prononcé sur les élargissements d'autoroute, qui selon lui peuvent être nécessaires pour améliorer le réseau routier périphérique, mais difficiles à justifier quand ils se rapprochent du centre-ville. «On ne fait alors que déplacer le goulot d'étranglement», fait-il remarquer, car les rues municipales ne peuvent absorber davantage d'automobiles.

Jarrett Walker n'est pas un partisan non plus d'un service sur demande dans les secteurs moins denses d'une ville, dont parle régulièrement le maire de Québec. À une question venant de Régis Labeaume lui-même, le consultant a fait valoir que le coût du passage d'un bus est largement attribuable au salaire du chauffeur. Qu'il conduise un petit ou un gros bus, la facture est donc la même... à moins de négocier les salaires à la baisse.

M. Walker considère également délicat de faire absorber le prix élevé d'un service personnalisé en périphérie par les clients des secteurs les plus denses et donc les plus rentables. Sans compter que «le service sur demande, c'est dépenser beaucoup d'argent pour prévenir la marche».

Questionné sur la proposition de SRB ouvert de l'invité vedette du sommet sur la mobilité, le maire Régis Labeaume n'avait pas de commentaire à formuler lundi car, dit-il, l'heure est encore à l'accumulation d'informations et «il n'y a pas de solution magique» pour améliorer la mobilité à Québec.