Le clocher de l'église Saint-Sauveur sera finalement démonté

«Après être allé visiter l'intérieur du clocher, l'ingénieur a conclu que de le solidifier et le rénover sans le démonter serait très couteux et possiblement dangereux pour les ouvriers», a expliqué samedi le curé Picher.

C'est qu'après le branle-bas de combat d'il y a dix jours, pour intervenir d'urgence sur le clocher menaçant de s'effondrer, des ouvriers avaient réussi à fixer de gros câbles d'acier évitant que la structure continue de vaciller. Les autorités religieuses ont alors brièvement espéré pouvoir s'en tirer sans un couteux démontage du clocher, mais il appert que l'opération est inévitable.

Dès lundi, on commencera à préparer l'opération au terme de laquelle le clocher sera entreposé sur le parvis de l'église durant l'hiver. Découper le clocher en trois sections puis détacher et descendre ces dernières prendra de trois à quatre semaines, selon le curé Jean Picher.

«Ce sera très délicat, ce n'est pas juste scier cela en trois parties. On parle d'une structure de bois de 60 à 70 pieds de haut recouverte de tôle travaillée.»

Pour ce qui est de l'entreposage, le parvis de l'église n'était pas nécessairement le plan A de la paroisse, mais il s'avère finalement la seule option. «Il existe des entrepreneurs spécialisés en transport de grosse structure, mais ce n'est pas possible de sortir le clocher d'un quartier comme le nôtre avec des petites rues.

Ainsi, ledit clocher sera entouré d'une clôture de sécurité, une fois au sol, et ce durant tout l'hiver. On le recouvra possiblement, bien qu'il soit fait «pour être à l'extérieur douze mois par année».

L'ensemble de l'opération, qui nécessitera évidemment de rénover le clocher une fois au sol puis le rassembler, «va couter très cher», admet le curé de la paroisse Saint-Sauveur, sans donner de chiffre.

«Il y a d'abord les coûts pour les opérations qui ont été faites d'urgence, puis le démontage. Ensuite, il faudra aller en soumission pour remonter le clocher. On prévoyait déjà rénover l'extérieur du clocher, l'an prochain, mais on parle maintenant de travaux beaucoup plus gros. C'est impossible pour la paroisse d'assumer ces coûts présentement, même en effectuant une campagne de financement auprès des paroissiens.»

L'architecte recruté par l'église, Gilles Duchesneau, avait estimé à 1,4 million $ ,le coût de l'ensemble des travaux, il y a 10 jours.

Heureusement, pointe Jean Picher, le cabinet du ministre de la Culture et la Communication, Luc Fortin, a déjà exprimé sa volonté d'aider à la réfection. Rappelons que l'église Saint-Sauveur est la troisième plus vieille du territoire de Québec, ayant été construite en 1856, puis reconstruite après un incendie dix ans plus tard. Le clocher a pour sa part été érigé en 1892.

Les messes continuent d'y être célébrées selon l'horaire régulier, exceptionnellement dans la sacristie de l'église. La porte principale de l'église étant condamnée d'ici à ce que le clocher soit démonté, la paroisse ne peut recevoir de mariage ou funérailles jusqu'à nouvel ordre.