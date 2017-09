Autres départs au groupe sports et divertissement de Québecor

(Québec) Le Groupe sports et divertissement de Québecor a perdu son vice-président spectacles et contenu créatif, Michel Granger, qui avait pour responsabilité d'animer le Centre Vidéotron.

M. Granger avait hérité du poste stratégique de programmeur en chef en avril 2016, lors de la création de Gestev Spectacles. Son mandat était «d'amener du contenu, d'amener des événements, des spectacles au Centre Vidéotron», indique David Messier, directeur des communications et du marketing du Groupe sports et divertissement de Québecor. Au départ, il était aussi question de produire des tournées internationales avec des artistes choisis.

Moins d'un an et demi plus tard, le principal intéressé a tiré sa révérence. Le départ est volontaire, assure le porte-parole de Québecor. «Il a quitté parce qu'il voulait relancer sa propre business à lui.»

L'ex-vice-président pourrait d'ailleurs monter des spectacles et les offrir à Québecor dans le futur, dans une formule se rapprochant de la sous-traitance. Il n'est toutefois pas parti avec un mandat de développement en poche, tempère M. Messier.

C'est Dominique Goulet, ancienne du Festival d'été de Québec passée chez AEG, partenaire de Québecor, qui est donc «la bookeuse officielle» du Centre Vidéotron à l'heure actuelle, selon l'expression utilisée par notre interlocuteur. «Son mandat n'a pas changé, elle amène des shows» à Québec, dit M. Messier.

Restructuration

Le jour où le départ de Michel Granger a été signifié à ses collègues, le mardi 29 août, Myrianne Collin, vice-présidente principale aux opérations, ventes, marketing et expérience client, a aussi été remerciée par le Groupe sports et divertissement. Celle-ci était souvent présente à Québec, mais basée à Montréal, souligne David Messier, incapable de détailler ses tâches.

Il attribue ce licenciement à la restructuration lancée par le nouveau chef de l'exploitation du Groupe sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay, entré en poste le 11 août. Ce dernier a déjà scindé la direction du Centre Vidéotron et des Remparts.