Des affiches d'Atalante Québec sur les campus

(Québec) Le groupuscule d'extrême-droite Atalante Québec a installé des affiches à l'Université Laval et au Cégep Garneau mercredi matin pour dénoncer «l'ambiance totalitaire qui règne sur les campus».

«Ces lieux supposés de débats d'idées et de réflexion sont devenus des bastions de la pensée unique contaminée au marxisme culturel. La stasi estudiantine, parrainée par des enseignants utilisant leurs postes privilégiés pour propager leur agenda politique, fait régner une ambiance d'autocensure», écrit Atalante Québec sur sa page Facebook.

«Ce sont des étudiants et des chargés de cours qui deviennent les cibles ou les victimes de l'inquisition marxiste qui les réduit au silence et à l'effacement. Cette police de la pensée procède au profilage et au «doxing» des «mal-pensants», soutenue par leurs gourous démagogues», ajoute-t-il avant d'inviter les gens à dénoncer «ces agents coercitifs de l'ultragauche».

«La gauche étouffe le débat. Non au marxisme culturel dans nos écoles», peut-on lire sur les affiches que le groupuscule a collées à quelques endroits sur les campus de l'Université Laval et du Cégep Garneau.

Bannières antiracistes et antifascistes

De leur côté, des militants antiracistes et antifascistes ont affiché des bannières «Si tu n'es pas antifasciste, t'es quoi alors?» visibles sur des grandes artères de Québec, notamment sur Honoré-Mercier.

Les affiches ont été installées «dans le contexte d'une lutte continue et décentralisée contre les extrémistes de droite et nationalistes blancs de Québec qui avancent un discours xénophobe, raciste et anti-immigrant», peut-on lire sur le site Internet de Solidarité sans frontières, qui précise ne pas être responsable de cette action.

«Nous dénonçons la stigmatisation des musulman(e)s et d'autres groupes immigrants racisés et leur traitement comme boucs émissaires pour les conséquences du capitalisme néolibéral. Nous dénonçons aussi la détention étatique d'Haïtien(ne)s et d'autres migrant(e)s pour avoir traversé des frontières arbitraires sans la permission de l'État colonial. Finalement, nous dénonçons la récente poursuite excessivement médiatisée d'un homme racisé [Jaggi Singh] pour ses actions politiques», plaide-t-on encore dans un communiqué que dit avoir reçu l'organisme impliqué dans les luttes immigrantes.

