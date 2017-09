Les cerfs posent leurs sabots de bronze devant l'amphithéâtre

(Québec) Les cerfs de Virginie du duo Cooke-Sasseville sont arrivés au Centre Vidéotron sur le coup de midi. Le plus gros bronze au Canada sera boulonné dans les prochaines heures sur une base spécialement conçue.

Les artistes Jean-François Cooke et Pierre Sasseville étaient sur la place Jean-Béliveau pour accueillir les «bêtes», comme ils les appellent affectueusement. «On n'est pas nécessairement stressés. C'est plus un soulagement d'arriver à la finalité du projet et de le voir installé», a témoigné M. Cooke.

Celui-ci se dit confiant que les gens vont aimer la sculpture, à la lumière des commentaires recueillis pendant la conception. Il invite d'ailleurs les citoyens à attendre de la voir de visu avant de se faire une idée.

Les cerfs ont été livrés dans leur position d'installation, si bien qu'il ne reste qu'à les soulever à l'aide d'une grue, les placer précautionneusement et à les boulonner pour que l'oeuvre d'art prenne sa forme définitive. Le tout sera réalisé en quelques heures cet après-midi.

Il restera ensuite à compléter la base en béton blanc.