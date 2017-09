Les cerfs de l'amphithéâtre en route pour Québec

Annie Morin

(Québec) C'est le grand départ pour les cerfs de Virginie imaginés par les artistes Jean-François Cooke et Pierre Sasseville pour la devanture du Centre Vidéotron. Coulées dans le bronze à Inverness, les deux gigantesques pièces de l'oeuvre d'art La Rencontre prennent ce matin la route de Québec, au grand air s'il-vous-plaît pour plus de sûreté et le plaisir des yeux. Le Soleil suit le drôle de convoi.