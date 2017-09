Église Saint-Sauveur: pas de démontage du clocher «à court terme»

Dans l'urgence, la paroisse avait convoqué les autorités municipales la semaine dernière : architecte et ingénieur venaient de constater que la structure affaiblie par la moisissure penchait et menaçait de céder. Un périmètre avait été établi rapidement. On évoquait un sauvetage qui pourrait coûter jusqu'à 1,4 million $ et priver le bâtiment patrimonial de sa flèche durant plusieurs mois.

Depuis, des ouvriers ont réussi à fixer 4 câbles pour retenir le clocher... Et tout le monde a pris le temps de souffler. Il n'y aura pas de démontage «à court terme», indique maintenant le directeur des communications de l'Église catholique de Québec, Jasmin Lemieux-Lefebvre.

«Après une stabilisation cette fin de semaine, puis un chantier presque arrêté dimanche et lundi, il y a une rencontre cet après-midi [mardi] avec l'ingénieur principal où les différents scénarios puis le scénario privilégié vont être présentés», explique-t-il.

«Par la suite, cette semaine, il y a aura une rencontre avec la fabrique et les différents intervenants pour pouvoir bien entériner la bonne décision.»

Il reste à décider s'il est possible de redonner du tonus au clocher sans de déboulonner, ou s'il faut le couper en morceaux qui seront entreposer durant l'hiver pour être reconstruit en partie. «Dans les différents scénarios qui sont sur la table, il y a maintenant un nouveau scénario qui s'est ajouté, qui est celui de pouvoir réparer sur place. Mais c'est un scénario parmi les autres qui sont toujours le démontage en partie».

M. Lemieux-Lefebvre assure qu'entre-temps, «la sécurité des lieux est toujours assurée à 100 %». Les élèves de l'école voisine ne peuvent donc pas sortir dans la cour pour la récréation. Aussi, la rue Boisseau et l'avenue des Oblats sont fermées.

La semaine dernière, le curé Jean Picher appelait à l'aide la Ville et le gouvernement supérieur afin de l'aider à payer la facture. Déjà, les deux paliers avaient reconnu la valeur patrimoniale de 8 églises de la région et promis quelque 30 millions $ sur 10 ans pour les restaurer. Le ministre de la Culture pourrait verser une contribution pigée dans cette enveloppe.

Selon le curé Picher, l'église Saint-Sauveur est la troisième église construite sur le territoire de Québec, après la cathédrale Notre-Dame du Vieux-Québec et l'église de Saint-Roch.

Un premier lieu de culte a été bâti en 1856 sur le site de l'église Saint-Sauveur, mais il a brûlé en 1866. Dès l'année suivante, une nouvelle construction est apparue. Le clocher a été érigé en 1892.