Paul Shoiry quitte la politique... municipale

(Québec) Le conseiller municipal indépendant de Québec et ex-maire de Sillery, Paul Shoiry, ne sera pas candidat au scrutin de novembre. Il se retire pour se consacrer à des projets personnels, mais ne ferme pas la porte à un saut en politique provinciale ou fédérale.

M. Shoiry a fait part de sa décision à deux mois des élections municipales. Il a convié les médias mardi matin devant la bibliothèque Charles H. Blais de la rue Maguire, anciennement l'hôtel de ville de Sillery, son point de ralliement pendant ses nombreuses années de politique municipale.

L'élu sortant, qui était en réflexion sur son avenir depuis des mois, a expliqué avoir hésité jusqu'à la dernière seconde, encouragé par les bons mots de ses commettants et convaincu de pouvoir emporter son district encore une fois. Malgré la «passion» qui était encore présente, il a finalement choisi «d'aller vers d'autres projets» auxquels il songeait depuis longtemps, mais qu'il n'a pas détaillés outre mesure. Il a parlé de l'entreprise privée, mais aussi évoqué la possibilité de briguer les suffrages au provincial ou au fédéral.

M. Shoiry assure qu'il n'a pas retardé l'annonce de son retrait de la politique municipale pour des questions de stratégie électorale, mais demeure néanmoins combatif. «S'il y en a qui pensent que je ne pensais pas faire bonne campagne et que mes chances d'êtres élues n'étaient pas bonnes, je voudrais les rassurer : je sentais un appui encore plus fort qu'en 2013», a lancé le politicien, qui n'appuiera aucun candidat en vue du prochain scrutin.

Élu pour la première fois en 1990 comme conseiller municipal de Sillery, Paul Shoiry devient en 1994 le maire de la petite municipalité enclavée dans Québec. Il le restera jusqu'aux fusions municipales, qu'il combat de toutes ses forces, mais sans succès.

En 2001, passage obligé, il fait saut à la Ville de Québec comme conseiller municipal du district de Saint-Louis-Sillery sous la bannière de l'Action civique de Québec. Il est président du Réseau de transport de la Capitale (RTC) de 2002 à 2004 sous le règne de Jean-Paul L'Allier. En 2004, il est en faveur de la défusion de Sillery, mais le taux de participation au référendum de juin n'est pas suffisant pour que le oui l'emporte.

En 2004 et 2005, il est chef par intérim de l'Action civique de Québec et donc chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec. Il se présente comme indépendant aux élections suivantes et l'emporte à nouveau.

Après ce mandat et surtout le décès de sa femme terrassée par un cancer, M. Shoiry fait une croix sur la politique. Puis il reprend son fief de Sillery au scrutin de 2013 en portant cette fois les couleurs de Démocratie Québec.

Il occupe le poste de chef de l'opposition officielle et donne ainsi la réplique au maire Régis Labeaume dès son retour à l'hôtel de ville, mais passe son tour lors de la course au leadership. Si bien qu'il doit céder les rênes à Anne Guérette quand elle est élue chef. C'était en décembre dernier. En mai, il claque la porte de Démocratie Québec, reprochant à son ex-collègue d'être éparpillée et autoritaire. Il fait les «mêmes reproches à Mme Guérette qu'elle-même fait au maire Labeaume».

