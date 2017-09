Gestes haineux: un problème à régler en amont, dit Guérette

«Attentat, tête de porc, Coran déchiré, excréments, incendie criminel... Il y a quand même eu des actes de violence qui peuvent commencer à être inquiétants pour les citoyens de la ville», souligne d'entrée de jeu la chef de Démocratie Québec. Depuis, «qu'est-ce qu'on entend? C'est des déclarations ponctuelles, çà et là, de la part de nos autorités. Non au Centre de prévention de la radicalisation d'un côté, on dit non à une escouade spéciale policière, on dit aux manifestants d'aller manifester ailleurs, on traite certaines personnes de lâches», a-t-elle lancé dans une attaque à peine voilée contre le maire de Québec, Régis Labeaume. «Il n'y a personne en ce moment qui a annoncé qu'il allait prendre le leadership de regarder la problématique dans son ensemble pour favoriser la bonne prise de décision.»

Mme Guérette s'engage ainsi, si élue le 5 novembre prochain, à tenir un forum sur le vivre-ensemble dans les 100 premiers jours de son mandat afin d'«ouvrir le dialogue et permettre à toutes les personnes concernées de s'exprimer». Les différents acteurs invités à la table seraient : la Ville de Québec, le Service de police de la Ville de Québec, le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence, les organismes communautaires, les conseils de quartier et les citoyens eux-mêmes.

«D'autres villes vivent des difficultés importantes. Nous, si on agit tôt dans le processus, on pense qu'on est capable de mettre en place tout de suite les balises qui vont faire que la ville de Québec sera un modèle d'accueil et d'intégration des communautés immigrantes», dit-elle.

Il y a une vingtaine de jours, Anne Guérette avait accusé Régis Labeaume de «mettre de l'huile sur le feu» en condamnant vigoureusement les agissements des membres de La Meute, qu'il a qualifiés d'«hurluberlus». Plus tard dans la même journée, elle avait tenu à préciser sa pensée en ajoutant : «Bien clairement, nous condamnons toute forme de racisme, nous condamnons toute forme d'intolérance, nous condamnons tout groupe raciste.»

Centre de prévention et escouade

Mme Guérette croit par ailleurs que la mise sur pied d'un Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence est «nécessaire» à Québec. «C'est un organisme qui travaille en complémentarité avec les services de police. [...] Le Centre de prévention de la radicalisation travaille en prévention, en sensibilisation, en documentation, tandis que la police, bien sûr, est plus habituée à travailler en mode coercition.»

De son côté, le maire Labeaume affirme que la capitale n'a «pas besoin de ça», tout comme elle n'a pas besoin d'une escouade spécialisée dans les crimes haineux au sein du Service de police de la Ville de Québec.

À ce propos, Anne Guérette se fait toujours hésitante. «On n'est pas encore arrêté pour ça, et c'est justement un des sujets dont on pourra parler lors de notre grand forum.»