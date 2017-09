Bordeaux fête le vin sous le soleil

Au moment où Le Soleil s'est présenté, en après-midi, les épicuriens en quête de découvertes étaient nombreux, qu'ils soient attablés aux abords du bassin Louise ou en train de discuter cépage, saveurs et arômes avec les vignerons dans l'une des tentes de dégustation.

Après deux journées grises, jeudi et vendredi, la journée de samedi aura fort probablement été la plus ensoleillée... et la plus fréquentée, selon Francine Asselin, une employée de l'événement. «Il y a pas mal plus de monde aujourd'hui qu'il a pu y en avoir hier ou avant-hier. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment la meilleure journée», a-t-elle témoigné, certaine que l'achalandage en soirée sera à la hauteur de l'excellente journée qu'elle a connue.

Celle qui travaille pour Bordeaux fête le vin à Québec depuis 2014 ne se souvient pas d'une aussi belle journée, dit-elle, pointant son nez rougi par le soleil.

Après avoir essuyé des critiques des visiteurs en 2015 sur le temps d'attente trop long pour remplir sa coupe, Le Soleil a constaté que l'attente était raisonnable, malgré le flot élevé de coupes à remplir. Deux files ont été aménagées pour éviter une trop longue attente :l'une pour les buveurs qui souhaitent remplir leur coupe, l'autre pour les curieux qui désirent prendre le temps de bavarder avec les producteurs.

L'événement Bordeaux fête le vin à Québec, qui se termine dimanche, rassemble 65 vignerons de la région bordelaise et permet d'écouler quelque 15 000 bouteilles de vin.

***