Les «Brigades de l'amour», «des lâches», estime Labeaume

Régis Labeaume fait essentiellement référence au fait que les instigateurs des Brigades de l'Amour sont restés anonymes jusqu'à présent. Les demandes d'entrevue du Soleil sont d'ailleurs demeurées lettre morte.

Samedi matin, Le Soleil révélait la présence à Québec de ce groupe qui dit vouloir combattre la haine à Québec. Dans leur «Bulletin Rose», qui aurait été tiré à 25 000 exemplaires, Les Brigades de l'Amour accuse le Centre culturel islamique de Québec de propager des propos «terriblement intolérants et haineux».

Pour Régis Labeaume, il s'agit là d'un nouvel élément inquiétant à Québec. «Je ne veux pas exagérer, mais il y a un vent d'extrême droite actuellement au Québec. C'est plus évident à Québec parce qu'on a eu la fusillade le 29 janvier. [...] Il y a comme un modèle de comportement actuellement qui fait en sorte que les gens s'en permettent. Ceux qui pensaient des choses ne le disaient pas avant. On peut remercier notre voisin des États-Unis qui a banalisé le racisme et la violence, et qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'en permettent.»

«Il faut les dénoncer sans arrêter. C'est sûr qu'en les dénonçant, on les excite aussi, on est très conscient de ça. Mais entre les exciter en en parlant, et ne pas en parler pour les condamner, je préfère les condamner», ajoute le maire.

«Le pire là-dedans, c'est de nier. Historiquement, quand des mouvements d'extrême droite sont nés, la réaction des autorités a toujours été de banaliser, en disant : "Si on n'en parle pas, on ne leur donnera pas d'importance. En ne leur donnant pas d'importance, ils ne grossiront pas." C'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'ils l'ont fait, ça n'a pas fonctionné.»

Il incite tous les politiciens, «unanimement», à s'unir pour dénoncer les actes de racisme. «Il va falloir qu'on soit clair, net et précis, sans jeux électoraux, sans besoin d'aller chercher des votes, sans besoin de traiter les autres de racistes, mais qu'on ait tous le même discours pour dire qu'il faut condamner ça. Il faut le faire constamment, régulièrement, systématiquement.»

M. Labeaume dénonce au passage l'attitude de certains politiciens, qui «n'en parlent pas trop parce qu'ils ne veulent pas perdre cette clientèle-là».