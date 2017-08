Brigades contre les crimes haineux: le Québec en retard sur le reste du Canada

(Québec) Alors que le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n'a sa brigade contre les crimes haineux que depuis mai 2016, le service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et la Sûreté du Québec ne disposent toujours pas de cet outil pourtant adopté par plusieurs services de police canadiens depuis plus de 20 ans.

Le service de police de Toronto a la sienne depuis 1993, Vancouver depuis 1996, Edmonton en a également une et la Gendarmerie Royale du Canada en a mis une en place en Colombie-Britannique et dans d'autres provinces où elle offre la couverture policière provinciale.

Hélène Nepton, porte-parole de la SQ, a expliqué pourquoi le plus important service de police du Québec n'a aucune brigade dédiée à ces crimes alors que des organismes déplorent une montée des crimes haineux en province et dans la capitale.

«Nous n'avons aucune escouade qui porte ce nom-là, cependant la direction du renseignement criminel s'occupe de ça. Elle identifie des tendances et développe des stratégies opérationnelles», explique la porte-parole.

Mme Nepton précise que la direction du renseignement criminel s'adjoint parfois d'autres unités au besoin, notamment celle qui se penche sur la cybercriminalité ou alors l'escouade des crimes majeurs, dans les dossiers de crimes haineux.

Essentielle

Pourtant, selon le détective constable Dale Quiring, responsable de l'Unité des crimes haineux de la police de Vancouver, une telle brigade est essentielle et tous les services de police du Canada devraient s'en doter d'une.

«Pour nous, tout a débuté en 1996 alors qu'un constable a été dédié à cette brigade. En 2006, nous avons ajouté un détective. Nous avons une population très diversifiée et nous recevons beaucoup d'appels des communautés juives, musulmanes et LGBT. Nous essayons de comprendre leurs problèmes et par quels types de crimes haineux elles sont visées», explique M. Quiring en entrevue téléphonique avec Le Soleil.

Le policier explique que sa brigade doit composer avec les crimes haineux, des actes qui enfreignent le code criminel, mais aussi avec des incidents haineux, qui ne sont pas nécessairement des crimes, mais comportent un élément de haine.

«Il peut s'agir de disputes entre voisins, de courriers électroniques ou d'appels téléphoniques ou de querelles entre deux personnes qui ont un peu trop bu... Nous n'avons pas une grande quantité de crimes, mais nous avons beaucoup d'incidents», explique le détective, ajoutant que la situation actuelle chez nos voisins du Sud ne vient pas améliorer la situation.

«Nous vivons des temps plus difficiles. Ce qui se passe présentement aux États-Unis a donné une plateforme à certains pour faire plusieurs choses peu savoureuses. Dans le monde des crimes haineux, des personnes sont ciblées non pas en raison de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont», explique celui qui est convaincu qu'une escouade orientée vers la diversité est une bonne façon de faire face à la situation.

Confiance

«Une telle escouade est de la plus grande importance. Depuis que je suis là, j'ai créé plusieurs projets avec les communautés juive, musulmane, LGBT et les autres communautés culturelles. Je travaille de près avec les services aux immigrants et aux réfugiés, pour leur faire connaître leurs droits», indique celui qui parle ainsi d'un «changement culturel dans la culture policière».

«En travaillant avec ces populations, on peut leur montrer qu'on se préoccupe d'eux et qu'on ne les juge pas. Ces personnes ne se sentent pas appuyées si la police ne fait jamais rien avec elles. C'est bénéfique pour tout le monde, car ça crée de la confiance», précise M. Quiring.

Et la venue d'une brigade contre les crimes haineux contribue à faire diminuer ce type de crime. «Parce que tu as un détective qui connaît très bien les communautés, qui devient un lien direct avec elles quand de mauvaises choses se produisent. On connaît aussi les "habitués" des crimes haineux, qui eux savent aussi que je suis là et que je suis à temps plein sur ce type de dossier. Il y a une expertise sur le terrain», conclut M. Quiring.