Labeaume dit non à une escouade spécialisée dans les crimes haineux

Cette idée qui a circulé jeudi dans les médias, en même temps que des critiques à l'endroit de la police de Québec, n'a pas la faveur du maire de la capitale.

«C'est tellement facile. Moi, quand je lis ça, j'en reviens jamais. La police prend ça extrêmement au sérieux, vous seriez surpris de ce qui est déployé. L'objectif de la police de Québec et de tout le monde, c'est de mettre la main au collet de ceux ou celle ou celui qui a perpétré ce crime haineux. C'est irrecevable ce que je lis dans les journaux, totalement irrecevable parce que tout est fait. Les gens se surprennent qu'on en parle après trois semaines et demi. Justement, on a tout fait notre possible pour aider les enquêteurs à refaire leur travail», a-t-il commencé.

Regrouper les forces dans une escouade dûment identifiée? Très peu pour le maire : «La police de Québec est en relation avec la GRC, est en relation avec la SQ et, comme ces corps policiers-là, avec d'autres corps policiers dans le monde qui ont vécu ça. C'est peut-être ce que vous ne savez pas. Ils [les policiers] ont déjà appris là-dessus. Ça fait des années qu'ils s'informent sur la situation, alors il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas l'habileté pour le faire.»

Incendie avec «accélérant»

Puis il a rappelé les circonstances de l'incendie allumé dans la nuit du 5 au 6 août dans une automobile stationnée au domicile du président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ). «C'est juste que c'est extrêmement compliqué parce que ça s'est passé durant la nuit. Il n'y a aucun témoin et les pièces à conviction sont rares : c'est un accélérant», a mentionné M. Labeaume.

Le maire de Québec n'a pas hésité à parler de nouveau d'un geste «haineux», même si les policiers refusent d'aller aussi loin. «Écoutez, si ce n'est pas un geste haineux, c'est un méchant hasard. Il faut juste pas être naïf. Eux, ils ne le disent pas parce qu'ils ne peuvent pas le dire, c'est normal. Moi je pense que ça serait naïf de ne pas le dire», a-t-il justifié.

M. Labeaume a profité de la présence des micros pour répéter qu'il n'avait pas à subventionner le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, dont le mandat est panquébécois. «Dans ce temps-là, il y en a qui en profitent pour faire la promotion de leur organisation. J'aimerais qu'ils cessent parce que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas le moment pour faire ça», a-t-il prévenu.