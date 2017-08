3 idées de sorties pour la fin de semaine

(Québec) Le crépuscule de Vents et marées

Je vous en ai parlé au début du mois d'août, au commencement des représentations. Au risque de me faire répétitive, je vous en reparle aujourd'hui, alors que la présentation du troisième opus de Crépuscule, Vents et marées, tire à sa fin. Parce que c'est un pur bonheur à regarder. Pendant qu'on est confortablement assis dans un magnifique décor en sirotant une bière, les artistes de Flip FabriQue, eux, se donnent véritablement corps et âme pour nous offrir un bon spectacle. Immense coup de coeur pour la musique de Josué Beaucage, qui accompagne les artistes durant leurs performances à couper le souffle. Si le spectacle devait se terminer dimanche, les retardataires seront heureux d'apprendre qu'une supplémentaire s'est ajoutée lundi soir. Ne la ratez pas!

Jusqu'à lundi à 20h à l'Agora de Québec (entrée gratuite)

Info : bit.ly/2tAreAU

***