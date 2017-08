Labeaume: «Ce geste ne ressemble pas à Québec»

(Québec) Le maire Régis Labeaume est «profondément déçu» et «inquiet» que de nouveaux gestes qualifiés de «haineux» aient été commis contre la communauté musulmane de la capitale. Cela «ne ressemble pas à Québec», a-t-il déclaré, mercredi, lors d'un point de presse où il a répété que les musulmans «sont nos voisins et nous les aimons».

Le politicien sait depuis le 7 août que l'automobile du président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) a été incendiée. Il a été mis au courant par la police en raison du caractère potentiellement politique et explosif de la situation.

«Nous avons alors convenu de garder le silence sur l'événement afin de permettre à l'enquête de progresser. Les membres du Centre culturel ont finalement décidé de rendre l'information publique et m'en ont informé au préalable», a raconté M. Labeaume, lisant ses notes sur un lutrin à l'entrée de l'hôtel de ville.

«J'ai été et je suis toujours profondément déçu et sous le choc d'apprendre ce geste haineux posé contre M. Labidi, d'autant plus que ce crime a été perpétré au lendemain de l'annonce que nous avons faite ensemble concernant la transaction qui permettait la création d'un cimetière musulman à Québec», a élaboré le maire. Y a-t-il un lien entre les deux? «Je serais surpris qu'il n'y en ait pas», a-t-il précisé plus tard.

«Ce geste que nous condamnons absolument et totalement ne ressemble pas à Québec. Québec est une ville ouverte et tous et toutes doivent pouvoir vivre ensemble en sécurité et dans le respect», a martelé l'élu municipal, invitant ses concitoyens à demeurer «unis et solidaires».

Pendant la période de questions en anglais, il a relancé ce message d'unité, après s'être avoué «inquiet» à plusieurs reprises.

La Ville de Québec a offert «tout le soutien nécessaire» aux personnes visées, a assuré M. Labeaume. Il n'a pas donné de détails sur l'enquête, mais assuré que les policiers ont tous les moyens pour faire leur travail.

Régis Labeaume a répété au cours des derniers mois que la tuerie du 29 janvier, qui a fait six morts à la mosquée de Québec, était l'acte isolé d'un homme déséquilibré. Mercredi, il a admis que les gestes «s'additionnent». «Ça ne peut pas devenir un pattern. Ça nous préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 29 janvier, c'était un geste isolé et là, vous avez un nouveau geste isolé», a-t-il dénoncé.

L'inquiétude est grande dans la communauté musulmane, a rapporté le maire. Le silence était devenu difficile à tenir et la décision a été prise par le CCIQ d'informer la population. La Ville de Québec ne s'est pas opposée.