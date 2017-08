Hôtel-Dieu: l'îlot Charlevoix vendu à la Ville de Québec

(Québec) Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a confirmé mercredi la vente du terrain de l'îlot Charlevoix à la Ville de Québec pour 1 million $. Logements et services de proximité sont les priorités de l'administration Labeaume pour cet espace stratégique au coeur du Vieux-Québec.

L'annonce de la transaction a eu lieu à l'hôtel de ville de Québec, en présence du maire Régis Labeaume et du ministre de la région de la Capitale-Nationale, François Blais. L'ambiance était bon enfant, les politiciens se taquinant sur le prix payé. Trop bas, selon les libéraux. Trop élevé, selon le maire.

Le terrain de 1102 mètres carrés, situé au coin de la rue Charlevoix et de la côte du Palais, a une valeur de 1 365 000 $ au dernier rôle d'évaluation. Le CHU de Québec n'en avait plus besoin, car le futur mégahôpital a été relocalisé sur le site de l'hôpital L'Enfant-Jésus, à Limoilou.

Tous s'entendaient toutefois sur l'importance de cette acquisition pour la Ville de Québec, qui souhaite dynamiser son centre historique en attirant 500 nouveaux résidents permanents.

Le maire de Québec dit avoir privilégié «des transactions non seulement pour s'assurer qu'il se bâtirait des unités d'habitation pour que des humains restent là en permanence, mais, en même temps, qu'on puisse amener des services». M. Labeaume a parlé spécifiquement de commerces d'alimentation, mais n'exclut pas les autres.

Pour occuper les terrains, la Ville de Québec procédera dans les prochains mois à un appel de propositions auprès des promoteurs immobiliers. Le zonage prévoit un maximum de 17 mètres ou six étages. Selon la vice-présidente du comité exécutif Julie Lemieux, responsable des dossiers d'urbanisme et de patrimoine, cela est suffisant et ne devrait pas bouger «à moins qu'on nous présente un projet extraordinaire».

Le ministre de la Santé a répété qu'il y aurait toujours des services de santé offerts sur le site de l'Hôtel-Dieu, notamment pour desservir ces résidents que veut attirer la Ville de Québec, mais «la formule reste à déterminer». Dr Barrette veut y aller «en séquence», attendre que le mégahôpital soit lancé pour avoir une meilleure idée des besoins pour le secteur et l'ensemble de la région de Québec.

