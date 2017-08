Le plan à long terme du RTC passe le test citoyen

«Félicitations! C'est impressionnant, le travail qui a été fait», a lancé mardi soir l'étudiant Louis-Philippe Beaudry à l'occasion de la première consultation publique sur le plan stratégique du RTC, présenté la semaine dernière et qui vise à implanter son «réseau de l'avenir».

L'étudiant n'a pas été le seul à remercier l'organisme pour cette vision à long terme, qui aurait toutefois dû être développée bien avant, selon plusieurs intervenants. L'ingénieur Jacques Huot, actif militant en faveur d'un troisième lien, a pour sa part indiqué : «Votre vision est meilleure que n'importe quel SRB [service rapide par bus], que n'importe quel tramway. [...] Ce qu'on a là, ça a beaucoup d'allure.»

Les citoyens ont semblé tout particulièrement apprécier le fait de pouvoir se faire entendre. Et ils en ont profité. Sur un total d'environ 80 personnes, 19 intervenants ont pris la parole lors de cette première consultation publique, qui traitait spécifiquement de l'arrondissement La Cité-Limoilou.

Questions et suggestions

La fréquence des passages, le prolongement des parcours, la congestion, la desserte des quartiers défavorisés, l'accessibilité aux autobus, la liaison avec Lévis. Les sujets abordés ont été variés mardi soir. Plusieurs questionnements généraux, mais également bon nombre de suggestions très pratiques - et dont les représentants du RTC ont pris bonne note - se sont d'ailleurs fait entendre.

Webdiffusée en direct sur la page Facebook du RTC, la consultation a également permis à l'organisme de présenter directement aux citoyens ses prochaines priorités, notamment le développement de quatre grands pôles d'échanges dans les secteurs les plus fréquentés de la ville (Laurier, Université Laval, Saint-Roch et D'Estimauville), et la mise sur pied des parcours Metrobus 805 et 806.

Selon Jean-Baptiste Maur, chargé de projet au RTC, l'achalandage dans le réseau de transport en commun devrait augmenter de 34 % au cours des 20 prochaines années. Si les parcours Metrobus représentent actuellement 43 % des déplacements offerts par le RTC, ils pourraient grimper à 62 % d'ici 20 ans avec la proposition du RTC, a-t-il ajouté.

La prochaine consultation publique du RTC, qui concernera l'arrondissement Les Rivières, se tiendra mercredi au Centre communautaire Fernand-Dufour, sur l'avenue Ducharme. Quatre autres consultations suivront d'ici au 9 septembre.

Un questionnaire en ligne est également disponible, et ce, jusqu'au 15 septembre, sur le site Web du RTC, au rtcquebec.ca/nouveaureseau.