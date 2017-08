Lehouillier excédé par une route 116 «dangereuse»

«La 116, c'est une route rurale en milieu urbain qui est devenue excessivement dangereuse», juge-t-il. Pour appuyer son propos, la Ville de Lévis a compilé 149 accidents routiers survenus sur la route des Rivières ces cinq dernières années, soit de 2012 à 2017.

Les intersections les plus problématiques se situent près des restaurants, des commerces et du Cinéma des Chutes, à Saint-Nicolas. C'est à l'angle de la route des Rivières et du chemin Olivier, de la rue Plante et de la rue Jérôme-Demers que le plus d'accidents surviennent.

C'est pourquoi le conseil municipal de la Ville de Lévis a adopté une résolution lundi soir qui presse le ministère des Transports de transformer la route 116 en véritable boulevard urbain près des ponts. Selon M. Lehouillier, il faudrait que ces travaux soient réalisés au maximum d'ici 3 ans pour des questions de sécurité.

«À leurs risques et périls»

Voir cette mince route avec des fossés de chaque côté desservir l'école secondaire l'Envol, des édifices résidentiels et plusieurs commerces relève du non-sens pour M. Lehouillier. «Les gens traversent à leurs risques et périls.»

Le ministère des Transports avait présenté un plan de transformation de cette route en 2011, mais depuis, aucun chantier n'a été entrepris.

«Même les voies réservées [réalisées sur un accotement existant] sont non conformes aux normes du ministère», déplore M. Lehouillier. La réfection de la route des Rivières est d'ailleurs une condition essentielle à la réalisation du projet de transport en commun que la Ville de Lévis a présenté au ministère des Transports en juin dernier.

Selon les dernières statistiques disponibles, environ 10 000 véhicules empruntaient la route des Rivières entre l'autoroute 20 et les ponts en 2008 et 2009 chaque jour.

Sur la défensive

M. Lehouillier s'est défendu d'avoir octroyé trop de permis de construction dans le secteur alors que la route ne peut desservir autant de population. «Ça fait partie de l'urbanisation normale d'une ville [...] On n'empêchera pas des gens de venir s'installer chez nous parce que le gouvernement ne met pas à jour ses systèmes routiers», plaide-t-il.