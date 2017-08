Avenue Maguire: vers une artère plus «conviviale»

(Québec) La revitalisation de l'avenue Maguire, dans le quartier Sillery, est sur les planches à dessin. Dès 2019, on devrait normalement voir les premiers signes d'une artère qui, à terme, sera plus «conviviale», estime le président de la Société de développement commercial (SDC) Maguire, Camil Lacroix.

Après la fermeture de nombreux commerces, l'installation de parcomètres et la mise en service d'une navette pour attirer la clientèle sur l'artère, l'avenue Maguire reprendrait tranquillement son souffle, pense la SDC. Signe que les affaires vont bien, le propriétaire d'un commerce qui est à peine ouvert depuis un an vient d'en ouvrir un autre en face, illustre M. Lacroix, à l'occasion de la cinquième présentation de la fête de quartier Maguire en fête, dimanche.

La Ville de Québec recueille présentement les commentaires des citoyens qui souhaitent partager leur vision de l'avenir de l'avenue Maguire. Un kiosque à cet effet était d'ailleurs en vue à l'événement. Quant aux travaux pour rendre l'artère de Sillery plus conviviale, ceux-ci devraient être entamés vers 2019.

«On pense faire le gros de la job en 2019», a indiqué M. Lacroix, alors qu'un édifice devrait voir le jour sur le site de l'actuel stationnement, près de la caserne de pompiers. Les trottoirs devraient aussi être élargis et les lampadaires changés.

«On va remettre la rue à la hauteur des commerces qu'on a sur Maguire», a ajouté le directeur général de la SDC, Patrick Lemaire.

Prenant aussi part à l'événement Maguire en fête, le maire de Québec, Régis Labeaume, a rappelé les grandes lignes de son plan de rendre des rues de la ville plus conviviales.

Questionné si plus d'arbres devraient se trouver sur la future artère, le maire de Québec a répondu qu'il ne couperait pas un arbre pour construire un stationnement. Cette réponse fait allusion au commentaire du candidat à la mairie de Québec et chef de Québec 21, Jean-François Gosselin. «Moi quand je vais sur l'avenue Maguire pour aller manger ou prendre une bière, je ne veux pas plus d'arbres, je veux un stationnement. Je suis pour les arbres, mais pas au détriment du stationnement», avait dit M. Gosselin.

«Je pense que les arbres, il n'y en a pas suffisamment. Chacun sa façon de voir, et dans la nouvelle rue conviviale qu'on veut bâtir, je vous annonce qu'il va y avoir encore plus d'arbres», a dit M. Labeaume. «On n'enlèvera pas des arbres pour faire des stationnements», a-t-il ajouté.

Succès fou

«Des fêtes de quartier, ça en prend! On a toujours dit que des sociétés de développement commercial c'était bon pour la qualité de vie dans le quartier, et quand tu vois des fêtes comme celle-là, ça le prouve», a avancé le maire Labeaume, visiblement satisfait de voir de nombreuses personnes circuler à pied sur l'avenue.

Selon les organisateurs, près de 8000 personnes ont déambulé dimanche sur l'avenue Maguire pour participer à l'événement. Une compétition amicale gastronomique, le Duel des Saveurs, s'est avérée aussi un succès, estime la SDC, alors que ce sont 5000 bouchées qui ont été dégustées par les visiteurs.

L'organisation prévoit déjà une sixième présentation en août 2018.