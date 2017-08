Hervieux grandiose pour les 40 ans du Krieghoff

Ils étaient nombreux à s'être rassemblés en plein centre de l'avenue Cartier, entre les rues Fraser et Aberdeen, pour entendre le ténor.

En plus de raconter des anecdotes et de plaisanter avec le maire Régis Labeaume, présent sur place, le coloré ténor a offert plusieurs chansons en italien à son public, rassemblé en plein centre de l'avenue Cartier, entre les rues Fraser et Aberdeen.

La performance de Marc Hervieux a été suivie d'un encan silencieux, puis d'un 5 à 7 en musique, durant lequel bouchées et bulles ont été servies.