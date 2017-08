Les ruelles vertes dans Limoilou, un succès florissant

Autre chose? Quelques fleurs en pot permettent de bloquer la circulation de transit; des bancs favorisent les rencontres. Là où des artistes participaient, des jeux pour enfants ont été peints au sol. Ailleurs, une citoyenne a prêté son stationnement pour y installer une maisonnette pour les petits du coin, un autre a prêté le sien pour y installer un jardin collectif en sacs de géotextile.

Certains aménagements n'ont rien coûté, fait valoir notre guide du jour, l'agente de projet Noémie Brazeau-Béliveau. «Tout le monde s'est aidé.»

Et qu'ont-ils le plus apprécié, les citoyens qui verdissent les ruelles? «Les bacs de végétaux pour limiter la circulation automobile, ça a été un gros succès», avance-t-elle. Les résidents, surtout les enfants, se sentent plus en sécurité. Et il y a moins de pollution sonore.

Satisfaite de cette expérience, Mme Brazeau-Béliveau espère poursuivre le programme. «On aimerait que le projet devienne permanent. Pour l'instant, c'est juste à Québec, mais on aimerait l'étendre à d'autres villes.»

Intéressés? Il faut contacter Mme Brazeau-Béliveau : 418 648-2104 ou par courriel à noemie.brazeau-beliveau@naturequebec.org.