Tout baigne à la Baie de Beauport

(Québec) Les échantillons pris pendant l'été 2016 à la Baie de Beauport ont révélé une bonne ou une excellente qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent plus de la moitié du temps.

Un rapport préparé ce printemps par la Division de la qualité du milieu de la Ville de Québec présente le résultat de la campagne d'échantillonnage réalisée entre le 18 mai et le 6 septembre 2016. On y apprend que l'eau du fleuve s'est méritée la cote excellente seulement deux jours sur 109, mais qu'elle a le plus souvent été bonne, pendant 58 jours. Vingt-cinq jours, elle a été jugée passable, mais toujours baignable. Le reste du temps, la bactérie Escherichia Coli était trop présente pour faire trempette.

Comme pour toutes les autres plages du Québec, il faut moins de 200 unités formant colonie d'E. Coli par 100 millilitres d'eau pour y patauger sans risque pour la santé.

La Ville de Québec ne s'appuie pas sur ces échantillons pour décider d'ouvrir ou non la plage de la Baie de Beauport à la baignade, car il faut 24 heures pour obtenir les résultats et les conditions peuvent changer rapidement dans le fleuve Saint-Laurent.

C'est donc le modèle prévisionnel élaboré par Cyril Garneau, chercheur postdoctoral à la Chaire ModelEAU de l'Université Laval, et Peter Vanrolleghem, professeur, qui est le premier outil de décision.

Les nombreux échantillons pris l'été dernier sont venus confirmer son efficacité. À un point tel que la Ville de Québec se permet parfois d'ouvrir la plage à la baignade en après-midi même si les échantillons d'eau du matin révèlent la présence d'E. Coli car le modèle prédit une amélioration des conditions. L'inverse est aussi vrai: un bon test matinal ne garantit pas la présence de baigneurs toute la journée.