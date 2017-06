Ouvert ou fermé pour la Saint-Jean?

La Ville de Québec avise que tous ses bureaux seront fermés le 23 juin. Les services d'urgence, dont celui sur le traitement de l'eau, demeurent évidemment en fonction, jour et nuit. Si les citoyens souhaitent rapporter des bris sur le réseau d'aqueduc, d'égout, l'éclairage des rues ou la chaussée, il suffit de composer le 311, option 1.

La collecte des ordures et des matières recyclables est également maintenue selon l'horaire régulier, mais attention, tous les écocentres de la Ville ferment le 24 juin. Les bibliothèques du territoire n'ouvrent pas non plus leurs portes le jour de la Fête nationale.

Plus d'autobus

Le 23 juin, le Réseau de transport de la Capitale augmentera le nombre d'autobus sur les parcours desservant le secteur des plaines d'Abraham (800, 801 et 807) à compter de 19h. Si vous souhaitez laisser votre véhicule en banlieue, trois Parc-O-Bus gratuits seront desservis par des Métrobus à haute fréquence.

Les sites désignés sont l'Université Laval (stationnements 116, 218 et 222), D'Estimauville (intersection boulevards Sainte-Anne/D'Estimauville) et Angle de la 41e rue est et de la 1re avenue. Pour le retour à la maison, le service régulier est en vigueur jusqu'à minuit trente et le service Couche-tard sera offert entre 1h30 et 3h du matin.

Pour le 24, les autobus circuleront selon l'horaire du dimanche, mais le service Couche-tard reste en fonction. Il est à noter que les enfants de 11 ans et moins, accompagnés d'un adulte pourront voyager gratuitement en bus à compter du 23 juin, et ce, jusqu'au 4 septembre. Pour les détails, visitez le rtcquebec.ca ou composez le 418 627-2511.

Et pour le stationnement?

Le jour de la St-Jean-Baptiste, le stationnement dans la rue sera gratuit devant les bornes de péage (parcomètres) sauf dans la rue de Maréchaussée. Les terrains de stationnement munis de bornes de péage demeurent néanmoins payants. Une tolérance sera aussi exercée dans les zones de stationnement à temps limité (30, 60 et 90 minutes) et les zones réservées exclusivement aux détenteurs de permis pour résidants.

Il est toujours possible de consulter le site Internet de la Ville de Québec, si vous avez d'autres interrogations sur la desserte des services publics les 23 et 24 juin.

Ouvert ou fermé?