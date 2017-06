Un virage vert pour la fête bleue

L'an dernier, quelque 25 000 verres de plastique ont été jetés dans la seule soirée de la St-Jean-Baptiste à Québec. Un nombre que l'organisation espère faire fondre vendredi soir en mettant en circulation 7200 verres réutilisables. L'affaire est simple, il suffit d'acheter le contenant au même moment que la consommation.

Puis, il est possible de le remplir autant de fois que souhaité tout au long de la veillée. Avant de quitter la fête, le verre peut être repris et la consigne remboursée. Les gobelets seront lavés et entreposés par l'entreprise Eco-cup, partenaire de l'événement dans le déploiement de ce projet-pilote, pour éventuellement être réutilisés l'an prochain.

«On va voir la réponse des gens», indique la présidente du Mouvement national des Québécois, Martine Desjardins. «On voulait aller plus loin. C'est une volonté d'aller de l'avant (avec le virage vert). On voulait montrer l'exemple avec la Fête nationale. Le gouvernement s'en va dans cette direction aussi, alors on a dit pourquoi pas».

Encore cette année, les fontaines distributrices d'eau seront installées sur le site, grâce à une collaboration avec le Festival d'été de Québec. Les festivaliers pourront d'ailleurs remplir d'eau leur «Eco-cup» ou leur propre contenant, gratuitement. Il est toujours interdit d'entrer des liquides sur les Plaines, y compris l'eau embouteillée.

Le virage vert entrepris par l'organisation en 2017 s'est étendu à ses membres qui ont effectué leur tournée régionale d'un mois à bord de quatre véhicules électriques fournis par Nissan et l'entreprise FLO. Une initiative qui aura permis d'éviter l'émission de plus de 2500 kg de CO2 dans l'atmosphère, se targue le comité.

«On a élevé de plusieurs crans nos actions pour réduire l'empreinte écologique des fêtes nationales», souligne Mme Desjardins. Quelque 250 bouleaux jaunes seront aussi plantés par 18 classes scolaires dans le cadre du programme Un arbre, une vie. Des équipements pour maximiser le tri, le recyclage et la réduction de déchets seront en plus déployés.

***