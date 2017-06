Trudeau dans la région pour la Saint-Jean

Au cours de la journée, il participera à des fêtes de quartier organisées à Boischatel ainsi qu'à Saint-Augustin-de-Desmaures afin d'aller à la rencontre de citoyens et sera accompagné du député Joël Lightbound et possiblement du ministre Jean-Yves Duclos. M. Trudeau ne prolongera cependant pas son séjour en soirée et n'assistera donc pas au traditionnel spectacle de la Saint-Jean sur les plaines d'Abraham. Aucune rencontre officielle n'est prévue.

L'an dernier, M. Trudeau avait assisté, le 24 juin, à l'inauguration du nouveau pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Cette année aura lieu à cette même date un second spectacle soulignant la fête des Québécois, mais cette fois, au parc de la Francophonie.

Orchestré par le Centre de la francophonie des Amériques, Constellation francophone réunira sur scènes dans six villes canadiennes des artistes célébrant la francophonie. Comme de nombreux autres événements de la Saint-Jean-Baptiste organisés au Québec, celui-ci sera financé en partie par Ottawa. C'est la première fois que le gouvernement fédéral injecte des deniers publics dans la province pour des fêtes du 23 et du 24 juin.

La dernière visite du premier ministre à Québec remonte au 3 février alors qu'il participait à la cérémonie de commémoration pour les victimes de l'attentat de la grande mosquée de Québec.