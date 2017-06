5 endroits pour fêter son Québec

(Québec) Qu'elle soit fêtée entre amis, en famille ou en boisson, la Saint-Jean-Baptiste est assurément synonyme de soirée festive. Pour l'occasion, j'ai débroussaillé pour vous les nombreuses activités qui s'offrent à vous vendredi et samedi, et vous présente la crème de la crème. Bonne fête des Québécois!

Vous en avez certainement entendu parler au cours des dernières semaines, Marie-Mai sera de retour cette année pour animer le légendaire spectacle de la fête nationale sur les Plaines d'Abraham. Elle sera entourée de Grégory Charles, de Daniel Bélanger, de Marjo, d'Éric Lapointe, de Richard Séguin, de David Usher, de Vincent Vallières, de Michel Rivard, de Luce Dufault, de Laurence Jalbert, d'Ingrid St-Pierre, de Nicolas Pellerin et de Travis Cormier... pour ne nommer que ceux-là!

Les 23 et 24 juin à Québec; info : fetenationale.quebec

À travers 12 stations réparties dans le centre-ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec, le Musée de l'Amérique francophone et le Musée national des beaux-arts du Québec souhaitent faire découvrir - ou redécouvrir - au public les différents emblèmes du Québec, du fleurdelisé au harfang des neiges, et en faire l'interprétation.

À l'occasion du 150 e anniversaire de la Confédération canadienne, le parc de la Francophonie - il porte bien son nom - sera l'hôte du spectacle Constellation francophone, qui vise à célébrer la vitalité de la francophonie canadienne. En tête d'affiche : Alexandre Désilets, Emilie-Claire Barlow, Florent Vollant, Mara Tremblay, Marie-Josée Lord, Marie-Ève Janvier, Jean-François Breau, Marjo et Paul Daraîche.

Qu'ils soient de joie ou d'artifice, les feux seront nombreux dans la région les 23 et 24 juin. Dans Charlesbourg, dans Neufchâtel et dans Val-Bélair, mais également à Sainte-Brigitte-de-Laval, à L'Ange-Gardien, à Lac-Beauport, à Stoneham, à Pont-Rouge, à Portneuf, à Donnacona et à Neuville. Bons feux!

