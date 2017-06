Le propriétaire du Domaine Orléans en politique pour unir son île

(Québec) Le propriétaire du Domaine Orléans et ancien président du mouvement profusion Une île, une vision, Jacques Paradis, se lance en politique municipale. Il briguera la mairie de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans sous la bannière Ensemble 2017 et espère pouvoir présenter des candidats dans les six municipalités pour le scrutin automnal.