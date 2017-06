Débordement de la rivière Lorette: recours collectif autorisé contre Québec

Le juge Michel Caron accorde aux quelque 500 personnes qui ont subi des dommages matériels en 2005 en raison du débordement de la rivière Lorette trois mois pour déposer leur action collective pour obtenir une compensation.

«L'action collective allègue que la défenderesse Ville de Québec est responsable pour tous les dommages subis par les membres en raison du refoulement des égouts et des égouts pluviaux de la Ville de Québec et de la Ville de L'Ancienne-Lorette et/ou des infiltrations d'eau et/ou par le débordement de la rivière Lorette», peut-on lire dans le jugement.

Le juge considère que la situation dans ce cas s'apparente à celle de la cause type Équipements E.M.U. qui a remporté son combat contre la Ville de Québec pour des inondations en 2003, 2004 et 2005. La Cour suprême a rejeté l'appel de la ville dans cette cause au printemps dernier. La Cour d'appel avait déjà condamné la ville à lui verser 2 millions $. Elle lui avait reproché son réseau d'égout fluvial «inadéquat, insuffisant et désuet» et d'avoir ignoré pendant des décennies les avis d'experts sur les mesures à prendre pour remédier à la situation. La Ville ne s'est pas assuré du bon entretien de la rivière Lorette et avait omis de dire à l'entreprise qu'elle se construisait dans une zone inondable de récurrence 20 ans et 100 ans.