Marina Saint-Roch: les derniers jours d'un îlot de chaleur

«On est content de faire le projet parce que vraiment, c'est chaud, on l'expérimente sans installation aujourd'hui», remarquait Samuel Rancourt, coordonnateur à l'aménagement à La Pépinière, l'organisme derrière le projet de la Marina Saint-Roch, dimanche après-midi.

«C'est vraiment contradictoire parce qu'il y a la piscine, qui est censée être rafraîchissante, mais tout son pourtour est tellement un îlot de chaleur que l'on n'a pas le choix de l'aménager. Vraiment, ça va faire un bon coup de fraîcheur et de verdure.»

Autour du coordonnateur à l'aménagement, une équipe de jeunes travailleurs, hommes et femmes, coupaient et assemblaient des planches, dimanche. L'équipe est au milieu d'un blitz de travail en vue de la soirée d'ouverture samedi, quand La Pépinière et cinq équipes citoyennes ayant travaillé à l'aménagement de la Marina présenteront leurs projets.

«On espère que la météo va être clémente durant la semaine qui vient, mais sinon, on est dans les temps», a assuré Samuel Rancourt quant aux préparatifs.

La programmation de la Marina Saint-Roch sera dévoilée au fur et à mesure de l'été, mais l'on sait déjà qu'elle comptera des cours de yoga et du cinéma en plein air. Un grand barbecue en fer forgé à usage public sera également installé dans un espace pique-nique et des commerçants s'installeront derrière des comptoirs à même une allée surplombant la piscine. Deux camions-restaurants différents s'arrêteront également pour quelques jours en juillet et en août.

Samedis soir animés

Tous les samedis soir de l'été seront également animés par La Pépinière, qui pourra exceptionnellement vendre de l'alcool. «C'était déjà un super lieu, il fallait juste l'aider un peu à s'animer. Au courant de l'été, la programmation va progresser. On est en discussion avec plein de gens vraiment le fun du quartier qui vont peut-être venir s'installer sur le site. C'est la première année, alors on se donne le temps de se faire connaître.»

Projet particulièrement prisé de la Ville de Québec, qui y a investi 175 000 $, la place éphémère de la Marina Saint-Roch est vue par le maire Régis Labeaume comme un exemple de ce que pourrait donner l'aménagement des berges des quatre grandes rivières de Québec, un projet qui devrait être mis en branle à l'automne.