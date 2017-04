Lévis largue le SRB

C'est de façon unanime, au terme d'un comité plénier spécial, que les 15 élus municipaux lévisiens, tous membres de l'équipe du maire Gilles Lehouillier, ont voté pour un retrait du projet de SRB.

« Nous avons fait un tour de table quartier par quartier, nous avons analysé rigoureusement toutes les options et nous nous retirons du projet de SRB, qui est beaucoup trop onéreux », a déclaré le maire Gilles Lehouiller en point de presse.

Les coûts d'immobilisation du projet sur la rive sud, à savoir 660 millions $ pour le projet global et 210 millions $ pour le projet réduit à sa plus simple expression, n'apporteraient pas de valeur ajoutée pour Lévis, selon le maire.

« Si on investit 210 millions $ ou 660 millions $ là-dedans, on améliore l'achalandage de seulement 2% selon les études qu'on a eues, on s'aperçoit que c'est beaucoup d'investissement pour une augmentation d'achalandage qui ne sera peut-être pas au rendez-vous pour Lévis, qui a un faible volume », a poursuivi le maire.

Celui-ci ajoute qu'il ne sent pas non plus que le projet de SRB satisfaisait les critères d'acceptabilité sociale dans sa ville. « Mes quinze conseillers municipaux se promènent dans les quartiers et on ne sent pas cette acceptabilité. Même si tout était payé par le gouvernement provincial, les gens nous disent que ça vient quand même de leur poche», a résumé le maire,

M. Lehouillier a reconnu que le SRB pouvait tout de même être une option intéressante pour la ville de Québec, dont le volume d'utilisateurs est plus important.

Il a également juré que ce n'était pas le fait que le projet était difficile à vendre à la population lors d'une année électorale qui avait fait pencher la balance. «La question était que les coûts étaient faramineux sur le territoire de Lévis pour le nombre d'usagers», a-t-il répété.

«Nous, si on prend le scénario 4 qui coûte 210 millions $ et qu'on paie 10%, c'est 21 millions $. Sur un programme triennal d'immobilisations (PTI) où ma capacité d'emprunter annuelle est de 50 millions $, ça met de la pression sur le PTI. Québec a peut-être cette capacité-là, mais nous, on ne l'a pas», a résumé le maire.

Malgré la décision prise mardi, le maire de Lévis a tenu à dire que lui et son conseil croyaient toujours au transport collectif. Il a ainsi annoncé la création d'un comité d'élus afin de proposer une solution moins coûteuse pour décongestionner Lévis par l'aménagement d'un troisième lien entre les deux rives, l'amélioration des axes routiers existants et une bonification du transport collectif.

Le comité devrait livrer avant l'automne un rapport qui inclura un projet de transport collectif que le maire souhaite moins coûteux et aussi efficace que l'aurait été le SRB.

«Je suis convaincu qu'on arrivera avec de quoi d'aussi efficace. L'interconnexion (avec le SRB de Québec) fera assurément partie des préoccupations du comité. Est-ce qu'on créera un terminus sur la rive sud ou alors est-ce que le Service de transport de Lévis traversera à Québec? C'est à voir», a ajouté le maire, indiquant aussi que la route 116 et le troisième lien allaient figurer parmi les enjeux majeurs du comité.