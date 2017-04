(Québec) L'ex-adéquiste Jean-François Gosselin songe à se présenter à la mairie de Québec. Il dit être «en réflexion» par rapport à sa vie personnelle, et non parce qu'il craint de se mesurer au maire actuel Régis Labeaume.

«Affronter le maire Labeaume, ça ne fait pas vraiment partie de ma réflexion (...) Ça ne me fait pas peur», lance le candidat potentiel en entrevue téléphonique. M. Gosselin dit se donner un maximum de deux semaines pour prendre sa décision.

Depuis que le Journal de Québec a éventé sa candidature, cette fin de semaine, M. Gosselin dit avoir reçu plusieurs appels d'appui. «Le téléphone arrête pas, c'est surprenant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.»

Mais le père de 4 enfants, qui dirige l'entreprise familiale Amis-Maux en plus d'être entraîneur au soccer et au hockey dit vouloir prendre le temps de consulter sa famille.

M. Gosselin a été sollicité ces dernières semaines par Frédérick Têtu, enseignant de philosophie au Cégep Garneau et chroniqueur politique, qui est en train de former un nouveau parti politique sur la scène municipale.

En entrevue à Radio X mardi matin, M. Têtu a indiqué qu'il allait dévoiler le nom et les grandes idées de ce parti la semaine prochaine. Chose certaine, ce parti serait contre le Service rapide par bus (SRB) et pour la construction d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Plus de détails à venir...