Qui dit printemps, dit terrasses!

Frédérique et Keven, deux jeunes âgés dans la vingtaine qui résident dans l'arrondissement Beauport, n'ont pas hésité à venir se balader sur la Grande Allée lorsqu'ils ont vu le soleil flamboyant à l'extérieur. «On vient souvent ici. La terrasse est le fun, les bières de microbrasserie sont délicieuses», partage Keven, attablé devant une pizza et un verre de bière du restaurant 3 Brasseurs.

Pour le directeur de la succursale, Yoan Gomez, l'arrivée du temps doux rime avec bonnes affaires. Au moment de la visite du Soleil, à midi samedi, 154 places assises étaient disponibles sur la terrasse. Un nombre qui augmentera au fur et à mesure que les journées chaudes seront plus fréquentes.

M. Gomez précise que l'ouverture de la terrasse n'est pas plus tardive ni plus hâtive cette année. «Le gros soleil fait venir les gens. On est la terrasse la plus grosse et la plus ensoleillée de toute la Grande Allée. Toutes les journées ensoleillées sont des grosses journées», ajoute-t-il.

Dans les derniers jours, plusieurs autres restaurateurs de la populaire artère ont aussi préparé leur terrasse pour accueillir des clients. Les journées chaudes qui avaient marqué les finales de la Coupe du monde de ski de fond en mars et le mercure qui a grimpé près des 20 degrés en début de semaine dernière ont donné le coup d'envoi à la saison.

L'ouverture des terrasses de la Grande Allée, cette grande fête qui a attiré l'an dernier des milliers de personnes, aura lieu le 14 juin.