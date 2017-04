Les actualités express

Les jeux d'eau ont la cote. La Ville de Lévis en ajoutera quatre sur son territoire en 2017. Deux installations ont été réalisées à la fin de 2016 et seront donc prêtes à être utilisées au parc Renaud-Maillette, dans le secteur Saint-Rédempteur, et au parc de la Paix, dans Lévis. L'investissement s'élève à 930 000 $. Deux autres jeux d'eau seront construits au printemps pour une mise en opération à temps pour les chaleurs de juin. Ils seront situés dans le parc des Grandes-Pointes, à Saint-Étienne-

de-Lauzon, et le parc Guy-Dionne, à Lévis. La facture sera semblable. Le maire Gilles Lehouillier compte ajouter d'autres équipements semblables au cours des prochaines années en privilégiant les secteurs densément peuplés et en visant une répartition géographique équitable. Le maire a fait remarquer que les jeux d'eau sont immensément populaires. Comparativement aux piscines extérieures, ils ont aussi l'avantage de demander moins d'entretien et de surveillance. Annie Morin

***