3 idées de sorties pour la fin de semaine

Le quartier Petit Champlain arbore les couleurs pastel en fin de semaine à l'occasion de la chasse aux oeufs de Pâques. Plus de 3000 cocos dissimulés dans les parcs Félix-Leclerc, de la Cetière et à place Royale attendront patiemment d'être découverts. L'activité est entièrement gratuite, les gens n'ont qu'à se présenter sur place pour prendre part aux festivités.

Pascale Moisan, la directrice générale de la Coopérative du Quartier Petit Champlain ne s'en cache pas: «le but est de magasiner en s'amusant». Et comme incitateur, pas moins de 17 commerçants, parmi lesquels la Fudgerie et le Lapin sauté - des incontournables en cette thématique pascale -, offriront des gâteries chocolatées aux visiteurs. Mais les quantités sont limitées, alors arrivez tôt!

Dimanche de 13h à 16h dans le quartier Petit Champlain et à place Royale

Entrée gratuite

Info: quartierpetitchamplain.com

