Pétition pour l'expropriation de l'ancienne boucherie W.E. Bégin

(Québec) Quelque 250 signatures ont été apposées jusqu'à maintenant sur une pétition lancée par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste afin de réclamer de la Ville l'expropriation du propriétaire de l'ancienne boucherie W.E. Bégin. L'édifice de la rue Saint-Jean est à l'abandon depuis 2012 et les résidents du secteur ne veulent pas avoir à composer encore une fois avec les odeurs nauséabondes et la présence de vermine à l'approche de la belle saison.